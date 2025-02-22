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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

В Болгарии разгромили офис Евросоюза

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01:28 392

Ультраправые противники введения Болгарией единой европейской валюты в субботу, 22 февраля, напали на офис официального представительства ЕС в Софии.

По данным агентства AFP, протестующие пытались взять здание штурмом, бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате входная дверь загорелась на короткое время. Окна на первом этаже были разбиты, само здание облили красной краской.

Порядка 2000-3000 человек присоединились к акции протеста, организованной пророссийской ультраправой националистической партией «Возрождение», выступавшей против вступления этого балканского члена ЕС в евроблок.

Толпа сожгла чучела лидеров Евросоюза, в том числе главы Европейского центробанка Кристин Лагард.

Шесть человек были задержаны, десять полицейских получили легкие ранения, собравшихся разогнали с помощью слезоточивого газа. Правительство Болгарии в Facebook «решительно осудило» нападение.

На произошедшее уже отреагировали в ЕС. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X о «возмутительных сценах в Софии, где вандализму подвергся наш офис ЕС». «В Европе мы пользуемся правом на мирные демонстрации. Насилие и вандализм - это не выход», - добавила она.

Как напомнило агентство dpa, коалиционный кабинет, который находится у власти в Болгарии с января, стремится к тому, чтобы София присоединилассь к еврозоне 1 января 2026 года. В состав ЕС страна входит с 2007 года.

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