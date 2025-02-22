USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»

01:47 914

Президент США Дональд Трамп заявил, что после контактов с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским есть надежда на мир. Также, по его словам, США и Украина близки к сделке по недрам.

«Люди погибают, в основном молодые украинцы и россияне в таких количествах, которые вообще за многие годы не наблюдались. Я говорил с президентом Путиным, и я надеюсь, что это все закончится скоро. Это ужасная война, это трудно наблюдать. Я общаюсь с президентом Зеленским и с президентом Путиным», - заявил Трамп на конференции консерваторов (СPAC).

Президент США в очередной раз подчеркнул, что, если бы он был главой Белого дома, тогда Россия «никогда бы не вторглась» в Украину. Москва же, в свою очередь, совершила вторжение «по ряду причин». По каким именно, Трамп не назвал.

Трамп также назвал Джо Байдена «худшим президентом в истории» США и заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия его работы. «Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — заявил он.

С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента
00:27 1985
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан Наш обзор
22 февраля 2025, 15:27 6458
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
01:47 915
В Болгарии разгромили офис Евросоюза
В Болгарии разгромили офис Евросоюза ВИДЕО
01:28 1290
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
01:05 1533
Если Трамп «бросит под автобус» Украину
Если Трамп «бросит под автобус» Украину горячая тема
00:43 1717
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
00:36 1562
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос
22 февраля 2025, 22:40 4430
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
22 февраля 2025, 12:05 6733
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы обновлено 23:40; ВИДЕО
22 февраля 2025, 23:40 5745
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне наша корреспонденция
22 февраля 2025, 21:44 4078

ЭТО ВАЖНО

С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента
00:27 1985
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан Наш обзор
22 февраля 2025, 15:27 6458
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
01:47 915
В Болгарии разгромили офис Евросоюза
В Болгарии разгромили офис Евросоюза ВИДЕО
01:28 1290
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
01:05 1533
Если Трамп «бросит под автобус» Украину
Если Трамп «бросит под автобус» Украину горячая тема
00:43 1717
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
00:36 1562
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос
22 февраля 2025, 22:40 4430
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
22 февраля 2025, 12:05 6733
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы обновлено 23:40; ВИДЕО
22 февраля 2025, 23:40 5745
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне наша корреспонденция
22 февраля 2025, 21:44 4078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться