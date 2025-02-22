Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после контактов с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским есть надежда на мир. Также, по его словам, США и Украина близки к сделке по недрам.

«Люди погибают, в основном молодые украинцы и россияне в таких количествах, которые вообще за многие годы не наблюдались. Я говорил с президентом Путиным, и я надеюсь, что это все закончится скоро. Это ужасная война, это трудно наблюдать. Я общаюсь с президентом Зеленским и с президентом Путиным», - заявил Трамп на конференции консерваторов (СPAC).

Президент США в очередной раз подчеркнул, что, если бы он был главой Белого дома, тогда Россия «никогда бы не вторглась» в Украину. Москва же, в свою очередь, совершила вторжение «по ряду причин». По каким именно, Трамп не назвал.

Трамп также назвал Джо Байдена «худшим президентом в истории» США и заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия его работы. «Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — заявил он.