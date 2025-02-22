В Вашингтоне скандируют: «Украина не продается!»

У мемориала Линкольна в центре Вашингтона проходит акция украинской диаспоры, посвященная трехлетней годовщине открытого российского вторжения в Украину.

Акция организована рядом организаций, занимающихся помощью Украине, при содействии посольства Украины в США.

Как указано на сайте организаторов, цель собравшихся –выступить против агрессии, почтить стойкость Украины и потребовать продолжения глобальных действий в ее защиту.

«Украина не продается», «Ничего об Украине без Украины», «Остановите агрессора силой!», - скандируют демонстранты.