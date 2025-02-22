Чем больше Трампа, тем больше арестов

Абдуррахман Юсуф аль-Кардави, 55-летний политический активист, имеющий турецкое и египетское гражданство, активно участвовал в революции «Арабской весны» 2011 года, в результате которой было покончено с диктаторским правлением президента Египта Хосни Мубарака. Однако после военного переворота, в результате которого был свергнут первый демократически избранный президент Египта Мохаммед Мурси, аль-Кардави, будучи одним из лидеров движения «За перемены в Египте», был вынужден бежать в Турцию. Его отец, Юсуф аль-Кардави, скончавшийся в Катаре в 2022 году, был широко известен в арабском мире и считался интеллектуальным лидером движения «Братья-мусульмане». Научный и общественный вклад Юсуфа аль-Кардави, а также его способность простым и доступным языком излагать сложные концепции исламского права, сделали этого человека одним из наиболее влиятельных мыслителей на Ближнем Востоке.

Сестра Абдуррахмана, Ола, уже четыре года томится в одной из тюрем Египта без вынесенного судебного приговора. Как и многие арабские активисты, праздновавшие политический крах режима Башара Асада в Сирии, Абдуррахман аль-Кардави записывал из Турции видеообращения, в которых заявлял о начале «пробуждения арабского мира». Через три недели после падения режима Асада он отправился в Дамаск и записал из мечети Омейядов несколько обращений, в которых назвал лидеров Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии «сионистскими арабами», подчеркнув, что «их режимы ждет та же судьба, что и диктатора Башара Асада». А через два дня после обнародования этих обращений, когда Абдуррахман Юсуф аль-Кардави попытался пересечь границу Ливана через КПП Меснаа, он был задержан ливанскими властями. Первоначально это задержание объясняли вынесенным в Египте в 2017 году заочным приговором, согласно которому аль-Кардави был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Однако вскоре выяснилось, что экстрадицию аль-Кардави потребовали Объединенные Арабские Эмираты в связи с публикацией его критических видеоматериалов.

В результате, несмотря на протесты ряда международных организаций, включая Amnesty International, 8 февраля временное правительство Ливана одобрило экстрадицию. Через 24 часа самолет авиакомпании RoyalJet доставил аль-Кардави в Абу-Даби, 10 февраля государственное информационное агентство ОАЭ подтвердило его прибытие в страну, а спустя еще два дня пришло сообщение, что посольство ОАЭ в Бейруте, которое было закрыто на протяжение трех лет, возобновило работу. Брат Абдуррахмана, профессор кафедры механической инженерии университета Катара Мохаммед аль-Кардави, заявил в интервью британским СМИ, что его родственнику не предоставили адвоката, а его реальное местонахождение никому неизвестно. Международные правозащитные организации опасаются, что за критические высказывания в адрес ОАЭ Абдуррахман может подвергнуться пыткам и даже казнен. В этой связи обращают на себя внимание участившиеся в последние месяцы аресты, похищения и случаи экстрадиций арабских активистов по запросам, большинство которых поступает от Египта. К примеру, египетский активист Ахмед Камель был задержан в Джидде и экстрадирован в Каир, а в 2022 году кувейтский активист Салман аль-Халиди был арестован в Багдаде и передан Кувейту после того, как покинул Великобританию, где получил политическое убежище.