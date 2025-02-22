USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Чем больше Трампа, тем больше арестов

война миров
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:57 253

Абдуррахман Юсуф аль-Кардави, 55-летний политический активист, имеющий турецкое и египетское гражданство, активно участвовал в революции «Арабской весны» 2011 года, в результате которой было покончено с диктаторским правлением президента Египта Хосни Мубарака.

Однако после военного переворота, в результате которого был свергнут первый демократически избранный президент Египта Мохаммед Мурси, аль-Кардави, будучи одним из лидеров движения «За перемены в Египте», был вынужден бежать в Турцию.

Его отец, Юсуф аль-Кардави, скончавшийся в Катаре в 2022 году, был широко известен в арабском мире и считался интеллектуальным лидером движения «Братья-мусульмане». Научный и общественный вклад Юсуфа аль-Кардави, а также его способность простым и доступным языком излагать сложные концепции исламского права, сделали этого человека одним из наиболее влиятельных мыслителей на Ближнем Востоке.

Через три недели после падения режима Асада Абдуррахман Юсуф аль-Кардави отправился в Дамаск и записал из мечети Омейядов несколько обращений, в которых назвал лидеров Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии «сионистскими арабами», подчеркнув, что «их режимы ждет та же судьба, что и диктатора Башара Асада»

Сестра Абдуррахмана, Ола, уже четыре года томится в одной из тюрем Египта без вынесенного судебного приговора.

Как и многие арабские активисты, праздновавшие политический крах режима Башара Асада в Сирии, Абдуррахман аль-Кардави записывал из Турции видеообращения, в которых заявлял о начале «пробуждения арабского мира».

Через три недели после падения режима Асада он отправился в Дамаск и записал из мечети Омейядов несколько обращений, в которых назвал лидеров Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии «сионистскими арабами», подчеркнув, что «их режимы ждет та же судьба, что и диктатора Башара Асада».

А через два дня после обнародования этих обращений, когда Абдуррахман Юсуф аль-Кардави попытался пересечь границу Ливана через КПП Меснаа, он был задержан ливанскими властями. Первоначально это задержание объясняли вынесенным в Египте в 2017 году заочным приговором, согласно которому аль-Кардави был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Однако вскоре выяснилось, что экстрадицию аль-Кардави потребовали Объединенные Арабские Эмираты в связи с публикацией его критических видеоматериалов.

Затем Юсуф аль-Кардави исчез в Абу-Даби

В результате, несмотря на протесты ряда международных организаций, включая Amnesty International, 8 февраля временное правительство Ливана одобрило экстрадицию. Через 24 часа самолет авиакомпании RoyalJet доставил аль-Кардави в Абу-Даби, 10 февраля государственное информационное агентство ОАЭ подтвердило его прибытие в страну, а спустя еще два дня пришло сообщение, что посольство ОАЭ в Бейруте, которое было закрыто на протяжение трех лет, возобновило работу.

Брат Абдуррахмана, профессор кафедры механической инженерии университета Катара Мохаммед аль-Кардави, заявил в интервью британским СМИ, что его родственнику не предоставили адвоката, а его реальное местонахождение никому неизвестно. Международные правозащитные организации опасаются, что за критические высказывания в адрес ОАЭ Абдуррахман может подвергнуться пыткам и даже казнен.

В этой связи обращают на себя внимание участившиеся в последние месяцы аресты, похищения и случаи экстрадиций арабских активистов по запросам, большинство которых поступает от Египта.

К примеру, египетский активист Ахмед Камель был задержан в Джидде и экстрадирован в Каир, а в 2022 году кувейтский активист Салман аль-Халиди был арестован в Багдаде и передан Кувейту после того, как покинул Великобританию, где получил политическое убежище.

А египетский активист Ахмед Камель был задержан в Джидде и экстрадирован в Каир

Международные эксперты связывают усиление репрессий против активистов в арабском мире с позицией автократических режимов в арабском мире, опасающихся повторения в их странах «сирийского сценария». В этом контексте особенно выделяется Египет, чью политическую нестабильность подтачивают серьезные экономические трудности.

Некоторые политические обозреватели также считают, что активизация арестов и экстрадиций связана с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

По их мнению, новая республиканская администрация США традиционно ставит экономические интересы выше прав человека, что лишь поощряет режимы Ближнего Востока на активизацию борьбы с любыми формами политического инакомыслия.

С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента
00:27 1985
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан Наш обзор
22 февраля 2025, 15:27 6458
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
01:47 915
В Болгарии разгромили офис Евросоюза
В Болгарии разгромили офис Евросоюза ВИДЕО
01:28 1291
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
01:05 1534
Если Трамп «бросит под автобус» Украину
Если Трамп «бросит под автобус» Украину горячая тема
00:43 1717
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
00:36 1563
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос
22 февраля 2025, 22:40 4430
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
22 февраля 2025, 12:05 6733
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы обновлено 23:40; ВИДЕО
22 февраля 2025, 23:40 5746
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне наша корреспонденция
22 февраля 2025, 21:44 4079

ЭТО ВАЖНО

С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента
00:27 1985
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан
Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан Наш обзор
22 февраля 2025, 15:27 6458
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
Трамп: «Все, к чему прикасался Байден, превращалось в дерьмо»
01:47 915
В Болгарии разгромили офис Евросоюза
В Болгарии разгромили офис Евросоюза ВИДЕО
01:28 1291
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
Трамп хочет обобрать Украину до нитки
01:05 1534
Если Трамп «бросит под автобус» Украину
Если Трамп «бросит под автобус» Украину горячая тема
00:43 1717
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
Трамп предложит Китаю и России разоружиться
00:36 1563
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос
22 февраля 2025, 22:40 4430
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
22 февраля 2025, 12:05 6733
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы
США рассказали Украине, зачем хотят ее ресурсы обновлено 23:40; ВИДЕО
22 февраля 2025, 23:40 5746
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне
Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне наша корреспонденция
22 февраля 2025, 21:44 4079
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться