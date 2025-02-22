Российские войска стирают села Украины. Репортаж Эйнуллы Фатуллаева с линии фронта

Представляем вашему вниманию репортаж Эйнуллы Фатуллаева с приграничных с Россией украинских сел: Прудянки, Лобановки, Цуповки…

Украинские населенные пункты подвергаются систематическим ракетным обстрелам и бомбовым ударам со стороны. Журналист работает в нескольких километрах от линии российско-украинского фронта.

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