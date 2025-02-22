У Трампа заявили: До завершения войны осталась неделя

Во время общения с журналистами после возвращения с Конференции консервативных политических действий (CPAC) Ливитт заявила, что президент США и его команда активно работают над мирными переговорами.

Президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией для прекращения войны уже на следующей неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует The Hill.

«Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на этой (следующей) неделе», - сказала она.

Ливитт отметила, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать над соглашением круглосуточно на этих выходных. Она также сообщила, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.

«Когда дело касается критически важных минералов, это является приоритетом для президента. Это очень важно для него, поскольку окупит американские налоговые доллары. Кроме того, это станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами и украинским народом, а также будет способствовать восстановлению Украины после этой жестокой войны», - утверждает Ливитт.

Президент США Дональд Трамп 22 февраля во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что Соединенные Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Он также отметил желание вернуть миллиарды долларов военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине.