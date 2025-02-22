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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Крупнейший пакет санкций против России

09:27 1901

24 февраля Лондон объявит крупнейший пакет санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с начала войны», — сказал Дэвид Лэмми, которого цитирует AFP.

По его словам, сейчас «самое время закрутить гайки».

Глава МИД Великобритании также заявил о намерении сотрудничать с США и Евросоюзом для достижения «устойчивого, справедливого мира».

24 февраля — в третью годовщину начала войны России против Украины — Евросоюз также введет 16-й пакет санкций. Под ограничения, среди прочего, попадут экспорт алюминия и нефти.

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