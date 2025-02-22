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Арест счетов Ровшана Аскерова

09:41 1969

Суд в России возбудил три исполнительных производства на журналиста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова в связи с неуплатой штрафов на общую сумму 130 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что последнее из трех производств начали в феврале 2025 года. Ранее суд три раза оштрафовал Аскерова. Так, в сентябре и августе 2023 года приставы обязали его выплатить по 40 тыс. руб. сначала за отсутствие маркировки «иноагента», потом — за непредоставление отчетности «иноагентом» в уполномоченный орган. В январе 2024 года Аскерову назначили штраф в 50 тыс. руб. по законодательству об «иноагентах».

Источник агентства заявил, что в связи с непогашенными задолженностями счета Аскерова в России арестованы.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в «список экстремистов и террористов». «Иноагентом» его Минюст РФ объявил в декабре 2022 года. В конце мая того же года Аскеров был арестован заочно по «делу о реабилитации нацизма» из-за поста в Facebook о маршале Георгии Жукове.

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