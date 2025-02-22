Израиль отложил возвращение палестинцев из-за «церемоний» ХАМАС
Освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет отложено до тех пор, пока ХАМАС не прекратит «унизительные церемонии», которые группировка устраивает при передаче израильских заложников.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний», - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
22 февраля ХАМАС освободил еще шесть израильских заложников. Израиль в течение того же дня должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных. Вечером ХАМАС сообщил о задержках в их освобождении и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении» соглашения о прекращении огня.
Накануне ХАМАС перед передачей шестерых израильских заложников вывел их на сцену в секторе Газа. Заложники позировали с выданными им «сертификатами». Через толпу пронесли гробы с останками погибших заложников. Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала, Илан Далал.
Всего в рамках первого этапа, который продлится до 2 марта, должны быть освобождены 25 израильтян и отданы тела восьмерых. Власти Израиля ожидают получения еще четырех тел.