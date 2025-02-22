Израиль отложил возвращение палестинцев из-за «церемоний» ХАМАС

Освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет отложено до тех пор, пока ХАМАС не прекратит «унизительные церемонии», которые группировка устраивает при передаче израильских заложников.

«Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний», - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

22 февраля ХАМАС освободил еще шесть израильских заложников. Израиль в течение того же дня должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных. Вечером ХАМАС сообщил о задержках в их освобождении и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении» соглашения о прекращении огня.

Накануне ХАМАС перед передачей шестерых израильских заложников вывел их на сцену в секторе Газа. Заложники позировали с выданными им «сертификатами». Через толпу пронесли гробы с останками погибших заложников. Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала, Илан Далал.

Всего в рамках первого этапа, который продлится до 2 марта, должны быть освобождены 25 израильтян и отданы тела восьмерых. Власти Израиля ожидают получения еще четырех тел.