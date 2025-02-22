Стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейского

В больнице американского штата Пенсильвания мужчина с огнестрельным оружием взял заложников, погиб один полицейский, еще пятеро человек получили ранения, сообщает Reuters.

Вооруженный мужчина вошел в больницу UPMC Memorial в городе Йорк утром 22 февраля и направился в отделение интенсивной терапии, где захватил сотрудников лечебного заведения в заложники. Медсестра и охранник получили огнестрельные ранения, врач получил ожоги.

Прибывшие на место сотрудники полиции пытались вступить в переговоры со стрелком, но он вышел к ним, удерживая заложника.

Окружной прокурор Тим Баркер заявил, что в коридоре мужчина вступил в перестрелку с полицией. В результате погиб один полицейский, еще двое получили ранения.

Стрелок был ликвидирован. Его личность установлена, это 49-летний Диогенес Архангель-Ортис. По словам Баркера, он ранее на этой неделе обращался в отделение интенсивной терапии больницы UPMC Memorial по медицинским причинам.