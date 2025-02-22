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Пентагон заявил: на военную помощь Украине потратили $65,9 млрд

10:26 657

С 2022 года США предоставили Украине около 183 миллиардов долларов помощи, из них 65,9 миллиарда долларов потрачены на военную поддержку Украины. Об этом информирует «Голос Америки» со ссылкой на данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу.

Еще 3,9 миллиарда долларов, одобренные Конгрессом, остаются неизрасходованными.

«Около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине было потрачено в США. Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности или путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, или путем прямых инвестиций в промышленность», - заявили в Пентагоне.

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