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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Европа готовится к размещению войск в Украине

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10:46 443

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 000 миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на европейских чиновников.

По их словам, эти силы будут сосредоточены на воздушной и морской обороне Украины. Наземные силы будут минимальными и не будут развернуты вблизи линии фронта. Согласно плану, европейские войска будут размещены в украинских городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

При этом новый европейский план не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине, но потребует военного потенциала США для защиты европейских войск в случае, если они окажутся в опасности, и удержания России от нарушения любого прекращения огня, заявили чиновники. Так, США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО. ВВС США, базирующиеся за пределами Украины, должны быть готовы к поддержке европейских войск, если они окажутся в опасности.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе отправятся в США, чтобы обсудить перспективы мирных переговоров с Дональдом Трампом. Стармер пообещал выступить в качестве «моста» между Вашингтоном и Европой.

Тем временем бывший главнокомандующий армией США Бен Ходжес отметил, что размещение европейских военнослужащих в Украине не остановит Россию от каких-либо действий.

Источник Washington Post сообщил, что помимо Великобритании и Франции, другие страны по-прежнему с осторожностью относятся к отправке своих войск в Украину, ссылаясь на опасения по поводу эскалации и ограниченность военных ресурсов.

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