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Украина отвергла предложение США

11:05 3334

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере 500 млрд долларов, который должен стать частью сделки по редкоземельным металлам, пишет Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Киев считает, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более 90 млрд долларов, сказал собеседник агентства.

Другим камнем преткновения в переговорах о редкоземельных металлах является отсутствие гарантий со стороны США в отношении будущей военной и финансовой помощи, сказал собеседник Bloomberg.

«Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в $500 млрд, мы сейчас уменьшили это предложение до $100 млрд и передали [спецпредставителю Киту] Келлогу», — сказал источник украинского издания New Voice. С его слов, Киев также передал пожелание насчет встречи украинского и американского президентов на следующей неделе для обсуждения деталей.

Предложение американской стороны заключалось в создании особого фонда на $500 млрд, взносы в которой бы делала Украина, а целиком владели США. План соглашения, составленный Вашингтоном, предполагает, что Украина отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Этот фонд будет ориентирован «на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями», рассказал министр финансов США Скотт Бессент. С его слов, США не претендуют на владение физическими активами в Украине, а также не хотели бы делать из этой страны крупного должника.

Выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий, президент США Дональд Трамп заявил, что «мы (США) просим редкоземельные металлы, и нефть, и все, что сможем получить». «Я думаю, мы очень близки к сделке — и лучше бы нам быть близкими к сделке», — сказал он.

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