Рекордная атака беспилотников по Украине

Отмечается, что Россия выпустила по Украине 267 дронов с направлений Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, а также и три баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 из Крыма.

Российские войска в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины беспилотниками Shahed и БПЛА различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. ВСУ сбили 138 ударных БПЛА Shahed и беспилотников других типов. Кроме того, 119 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что после атаки дронов в Киеве ликвидировано несколько пожаров.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки по Кривому Рогу пять человек получили ранения, один из них скончался по дороге в больницу. По его словам, в городе повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие.