Расследование против Имамоглу

В отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу начато расследование по делу о фальсификации диплома об образовании, сообщают турецкие СМИ.

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Имамоглу по обвинению в «подделке официальных документов» после сообщений Совета по высшему образованию Турции (YÖK) о том, что его диплом бакалавра является поддельным.

Имамоглу предстанет перед судом 26 февраля.

СМИ пишут, что мэр оказался в центре судебных разбирательств после того, как муниципалитет Стамбула в ответ на обвинения турецкого журналиста опубликовал копию диплома бакалавра в области управления бизнесом, выданного Имамоглу в 1995 году Стамбульским университетом. Документ привлек внимание следственных органов, которые решили проверить его на подлинность.

На фоне этих сообщений Совет по высшему образованию Турции заявил, что аннулировал диплом Имамоглу. Позже юристы Имамоглу опровергли это сообщение и заявили, что YÖK не имеет полномочий аннулировать диплом.