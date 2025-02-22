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Президент Бразилии обвиняет Трампа

11:52 1108

Риторика американского президента Дональда Трампа и его действия говорят о том, что он «пытается стать императором мира», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире местной радиостанции, передает Agence France-Presse (AFP).

«Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил да Силва, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».

Агентство отмечает, что бразильский президент не привел конкретных примеров в качестве аргументов, но его слова прозвучали после того, как Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

Да Силва также сказал, что США являются важным коммерческим партнером Бразилии, отметив, что в Бразилии хотят, «чтобы этот протекционизм прекратился». AFP пишет, что он имел в виду введенные Вашингтоном пошлины в 25% на весь импорт стали. Трамп не уточнял, о каких странах идет речь, однако Бразилия является крупным поставщиком стали в США.

Да Силва пообещал ответ на введение тарифов: «Мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем».

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