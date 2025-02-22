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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Массовое отравление в Барде

Ульвия Худиева
12:05 790

В селе Гасангая Бардинского района произошло массовое отравление. Более 10 человек были госпитализированы с жалобами на боль в желудке и рвоту.

Известно, что все они столкнулись с этой проблемой после участия в поминках в селе.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, около 01:10 в отделение неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы Барды были госпитализированы 15 человек (11 женщин и 4 мужчины) с признаками отравления угарным газом.

Каждому из них оказали необходимую медицинскую помощь. 14 человек в удовлетворительном состоянии выписали домой на амбулаторное лечение. Еще одна женщина продолжает лечение в профильном отделении. Ее состояние оценивается как стабильное.

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