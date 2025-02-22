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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Личная обида на Зеленского и восхищение Путиным

12:24 927

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского связаны с личной обидой из-за импичмента и отклонения требований по полезным ископаемым.

Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников республиканца.

Близкий к Трампу собеседник издания утверждает, что также его действия были направлены на форсирование переговоров: «У него сверхъестественная способность выкуривать людей».

В то же время президент США испытывает «уважение, граничащее с восхищением» в отношении российского коллеги Владимира Путина со встречи в Хельсинки в 2018 году, пишет WSJ, опираясь на слова бывших помощников. Издание приводит мнение бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который объяснил, что республиканец восхищался Путиным за его «силу» и полный контроль над страной. По словам Болтона, окружение советовало Трампу относиться к Путину более скептично, но успеха не возымело.

WSJ рассказала, что Трамп испытывает интерес к России на протяжении нескольких десятилетий. В 1987 году он приехал в СССР и ощутил возможность начать в стране предпринимательскую деятельность в связи с переменами, происходящими благодаря перестройке. На следующий год он запланировал встретиться с советским лидером Михаилом Горбачевым, но этого не получилось. Примерно тогда же Trump Tower посетил двойник Горбачева, а Трамп перед камерами приветствовал его как настоящего лидера СССР.

По данным WSJ, после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году Путин в разговорах с Трампом делал саркастичные замечания насчет прошлого украинского лидера как комика и сравнивал его с Хиллари Клинтон, бывшей соперницей республиканца на выборах в 2016 году.

Как пишет издание, ранние отношения Трампа с Зеленским убедили американского президента, что в Киеве настроены против него, а их первый продолжительный разговор осенью 2019-го привел к попытке импичмента республиканца. Тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за данных о том, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против его оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Позже республиканца оправдали, однако, вероятно, скандал привел к проигрышу на выборах, отмечает WSJ.

Едкие комментарии Трампа в адрес Зеленского последовали вслед за решением властей Украины отказаться от условий сделки по разработке ресурсов, предложенных в середине февраля, в обмен на помощь Вашингтона. Также республиканец раскритиковал украинского коллегу из-за того, что в Украине не прошли в срок выборы президента в связи с военным положением.

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