Синоптики предупреждают: морозы в Азербайджане продолжатся

24 февраля в Баку и на Апшероне ожидается снег. Ночью и утром в отдельных местах полуострова возможно усиление снегопада. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 2-5° мороза, днем - от 2° мороза до 2° тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В ряде районов Азербайджана ожидается снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью 4-8° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, в высокогорье - 19-24° мороза, днем 5-10° мороза. В некоторых районах дороги покроются льдом.