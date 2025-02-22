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Синоптики предупреждают: морозы в Азербайджане продолжатся

обновлено 13:40
Ульвия Худиева
13:40 2809

24 февраля в Баку и на Апшероне ожидается снег. Ночью и утром в отдельных местах полуострова возможно усиление снегопада. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 2-5° мороза, днем - от 2° мороза до 2° тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В ряде районов Азербайджана ожидается снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью 4-8° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, в высокогорье - 19-24° мороза, днем 5-10° мороза. В некоторых районах дороги покроются льдом.

* * * 13:04

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана снова предупреждает население в связи с морозной погодой.

Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе, минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове в ночь с 23 на 24 февраля составит 3-5 градусов мороза, а в ночь с 24 на 25 февраля — 6-8 градусов мороза.

Дороги будут покрыты льдом.

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