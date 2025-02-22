Эстония отправляет Украине тысячи снарядов

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в социальной сети X.

Эстония передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных.

«Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов», - написал Михал.

По словам премьер-министра, при первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро. Михал также добавил, что «Украина сама решает свое будущее, но всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии».

Ранее стало известно, что ЕС работает над новым пакетом военной помощи для Украины на 20 миллиардов евро. Пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, высокоточных ракет, беспилотников и другого вооружения для усиления украинских военных бригад.