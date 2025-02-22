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У Зеленского рассказали, когда подпишут договор с США

13:17 2080

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подписание договора США о редкоземельных металлах является вопросом ближайшего времени.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom.

По словам Подоляка, в настоящее время документ прорабатывается и согласовывается сторонами: «Договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды. Когда он будет подписан - это вопрос ближайшего времени, конечно же».

Подоляк отметил, что соглашение должно решить две ключевые задачи - справедливое распределение доходов от будущих проектов и гарантии безопасности.

«Президент Зеленский относится к подготовке такого документа в рабочем формате. Президент исходит из того, что должно быть полезно Украине. Понятно, что наши партнеры, в данном случае Соединенные Штаты, исходят из того, что должно быть полезно им. Но мы еще раз говорим о том, что договор по большим инвестициям в отрасли, в данном случае в сырьевые, должен решить для Украины несколько задач», - сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины также добавил, что документ должны отработать профильные министерства, в том числе и Министерство обороны Украины. «Подождем официального подписания и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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