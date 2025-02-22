В Бейруте похороны Хасана Насраллы. А Израиль бомбит Ливан

Как сообщил журналистам представитель группировки Али Даамуш, из 65 стран в Ливан прибыли 800 гостей. Среди них министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Десятки тысяч человек собрались на стадионе Камиля Шамуна в Бейруте, где в час дня по местному времени (15:00 по бакинскому) начнется церемония прощания с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой, ликвидированным Израилем пять месяцев назад.

Группировка рассчитывает, что похороны Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина станет демонстрацией силы «Хезболлы». Сторонников группировки призвали собраться в Бейруте, десятки тысяч уже прибыли в ливанскую столицу. Для них на площадях Дахии установлены большие телеэкраны. Со стадиона траурная процессия направится к месту погребения рядом с международным аэропортом Бейрута. Управление гражданской авиации Ливана сообщило, что с полудня и до четырех часов дня 23 февраля работа аэропорта будет приостановлена.

Хасан Насралла был ликвидирован 27 сентября прошлого года в результате массированного израильского авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы», расположенной в бейрутском районе Дахия.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ЦАХАЛ нанесла удары в Ливане по военному объекту, на котором хранилось оружие и была зафиксирована активность боевиков «Хезболлы», а также по нескольким ракетным установкам, которые «представляли прямую угрозу израильскому гражданскому населению».

В ведомстве отметили, что «подобная деятельность террористической организации «Хезболла» является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для Государства Израиль и его граждан». Израильские военные указали, что «продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль».