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Премьер Британии «знает», как «остановить» Путина

13:52 1138

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для завершения войны в Украине нужно заключить мирную сделку, которая «остановит» президента РФ Владимира Путина.

«Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», - написал он в своей статье для издания The Sun.

Стармер поддержал стремление президента США Дональда Трампа к переговорам, но подчеркнул необходимость участия Киева в любых мирных переговорах. По его мнению, предоставить Украине необходимые гарантии безопасности в интересах не только Великобритании, но и США.

«Мы должны увеличить наши расходы на оборону, как мы обещали здесь, в Великобритании. Мы должны играть более важную роль в НАТО. Лучший способ не допустить новой войны — проявить твердость и справедливость сейчас», - пишет премьер Британии.

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