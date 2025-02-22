Маск ставит ультиматум госслужащим

Американский предприниматель и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск предложил государственным служащим сделать выбор между отчетом о работе и уходом в отставку, пишет Financial Times (FT).

Согласно информации FT, всем федеральным работникам придет электронное письмо с соответствующим запросом. При этом в письме также будет указана просьба не отправлять конфиденциальную информацию. В ответном письме следует в пяти пунктах отчитаться о работе. Газета отмечает, что подобную жесткую стратегию взаимодействия с подчиненными Илон Маск использовал при покупке Twitter (сейчас сеть переименована в X).

В материале отмечается, что Маск принял соответствующее решение после того, как президент США Дональд Трамп обратил внимание на его «отличную работу» и выразил надежду увидеть более агрессивные действия в этом направлении.

Трамп подписал указ об учреждении DOGE сразу после инаугурации. Организация создана на базе Цифровой службы США. За первый месяц работы DOGE уволил более 10 тыс. человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть увольнений коснулась работников на испытательном сроке. В Пентагоне со следующей неделе планируют сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, а после этого приостановить прием на работу. Решения о сокращениях вызвали неоднозначную реакцию, включая восстановление некоторых сотрудников на работе и судебные иски.