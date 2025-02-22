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Кремль: Путин и Трамп «выдающиеся», а территории Украины останутся у России

14:30 760

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп – «абсолютно уникальные» лидеры, каждый «по-своему».

Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. Даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», - заявил представитель Кремля.

Однако, продолжил он, Путин «не менее уникальный президент, чем Трамп»: «Это президент, который находится во власти 25 лет. И уровень поддержки населения у которого беспрецедентно зашкаливает. Кто бы что ни говорил».

Общение Путина и Трампа – это диалог между двумя «выдающимися президентами», «это многообещающе», уверяет Песков. «Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли», - сказал представитель Кремля. 

Представитель Кремля утверждает, что президент России остается открыт к переговорам по Украине: «Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своем подходе». 

По словам Пескова, жители, проживающие на захваченных РФ территориях Украины, уже «приняли решение» быть с Россией, поэтому нет опасений, что эти территории якобы будут «распроданы» президентом Украины Владимиром Зеленским: «Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст».

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