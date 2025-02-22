Лавров едет на переговоры в Турцию

По ее словам, стороны обсудят широкий круг тем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время отправится в Турцию, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация. Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», - отметила она.

Источник РИА Новости сообщил, что Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят также переговорный процесс по Украине. Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан объявит о готовности страны принять переговорный процесс.

Вчера турецкий телеканал A Haber сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров посетит с визитом Турцию 23-24 февраля, затем 26-27 февраля в Анкару прибудет председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.