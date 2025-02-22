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Грузия надеется...

14:40 352

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что администрация президента США Дональда Трампа найдет время для перезагрузки грузино-американских отношений.

«На данный момент Соединенные Штаты заняты многими другими проблемами — в частности, завершением конфликта в Украине, что отвлекает от разрешения противоречий с Тбилиси. Но на определенном этапе администрация Трампа всерьез заинтересуется грузино-американскими отношениями, и это должно стать залогом того, чтобы отношения между Грузией и США перезагрузились», - заявил Кобахидзе в беседе с журналистами.

Премьер Грузии также добавил, что будущее отношений двух стран будет зависеть от того, «насколько сумеет Трамп победить глубинное государство».

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не просто хочет перезагрузить отношения, но и возобновить стратегическое партнерство с чистого листа и конкретной дорожной картой.

Напомним, что отношения двух стран ухудшились после принятия Грузией закона об «иноагентах» в 2024 году.

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