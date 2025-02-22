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Москва опровергает заявление Трампа

14:50 347

Новых переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде 25 февраля не будет, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что два государства проведут второй раунд переговоров 25 февраля.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Накануне Рябков заявил, что в ближайшие две недели планируется российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов, где стороны обсудят устранение «раздражителей» в отношениях стран. Рябков добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. По его словам, встреча пройдет в третьей стране, конкретное место согласовывается. Рябков добавил, что российская сторона передала «элементы» своего «подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля, в Вашингтоне их рассматривают. К тому же стороны начали работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Трампа.

Впервые спустя три года после начала войны РФ против Украины делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде 18 февраля. Они договорились восстановить численность персонала посольств, определить команды на высоком уровне для начала работы по остановке войны в Украине.

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