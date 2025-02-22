Лавров едет в Анкару из-за Украины

На следующей неделе глава МИД России Сергей Лавров в рамках регионального тура может посетить Турцию. По информации haqqin.az, полученной из дипломатических источников в Анкаре, Лавров будет находиться в столице Турции 24–25 февраля. Повестка дня визита главы МИД РФ не до конца определена. В начале этой недели, выступая в Государственной думе, Лавров заявил, что на следующей неделе планирует провести переговоры на высоком уровне с правительством Сирии. Из чего турецкие эксперты делают вывод, что, во-первых, глава МИД России впервые после свержения режима Башара Асада посетит Сирию, а во-вторых, перед поездкой в эту страну Лавров обсудит ряд вопросов с Турцией - крупнейшим союзником нового правительства в Дамаске.

По мнению политических обозревателей, одним из ключевых вопросов в российско-турецких переговорах станет будущее российского военного присутствия в Хмеймиме и Тартусе - крупнейших на протяжении десятилетий военных баз России в Средиземноморье, с помощью которых Москва осуществляла контроль над регионами Ближнего Востока, Южной Европы и Северной Африки. Но, как уже сообщалось, после падения режима Асада новое правительство Дамаска объявило об аннулировании соглашения с Россией об эксплуатации порта Тартус, обновленного в 2019 году. В начале февраля, после активизации политического диалога между Москвой и Дамаском, новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российская военно-морская база в Тартусе, а также авиабаза Хмеймим неподалеку от Латакии могут остаться лишь в том случае, если, как подчеркнул Абу Касра, «это принесет пользу Сирии». Ожидается, что во время визита Лаврова в Анкару этот вопрос также будет темой обсуждения. Отметим, что предстоящий визит Лаврова в Турцию приходится на период начала российско-американских переговоров по ситуации вокруг войны в Украине. Как известно, администрация Дональда Трампа не только исключила Украину и Европейский союз из переговорного процесса, что соответствует интересам Москвы, но и четко дала понять, что надежды Украины на вступление в НАТО являются нереалистичными. Вашингтон также объявил, что в рамках гарантий безопасности перед лицом российской агрессии на территории Украины не будет размещено ни одного американского военного.

В среду Дональд Трамп продолжил будоражить мировое сообщество, заявив, что Россия борется за определенные территории в Украине и может оставить за собой часть из них. Таким образом, президент США фактически оправдал аннексию Россией суверенных украинских земель, допустив вдобавок оскорбительные высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил haqqin.az дипломатический источник, попытка Трампа договориться с Владимиром Путиным о судьбе украинских территорий, не приглашая Киев за стол переговоров, выглядит более чем странно. «В отличие от Трампа, в 2022 году, когда война только начиналась и большая часть украинских территорий еще не была оккупирована, Анкара как посредник инициировала достижение перемирия между Киевом и Москвой, - отметил источник. - Мы были близки к соглашению в Стамбуле, но США его сорвали. Причем, в отличие от Трампа, Турция всегда ставила в качестве условия сохранение территориальной целостности Украины».

В то же время, пока в Эр-Рияде продолжались переговоры представителей США и России, президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Турции Владимира Зеленского. Официальная Анкара в ходе визита Зеленского вновь подтвердила полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. А президент Зеленский подчеркнул, что Эрдоган продолжает поддерживать стремление Киева к вступлению в НАТО. Первоначально планировалось, что Зеленский отправится в Эр-Рияд в рамках своего регионального тура после визита в Турцию, которая рассматривается Киевом как важный союзник и удобная платформа для консультаций. Но в последний момент Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию в знак протеста против ведущегося за его спиной американо-российского диалога об Украине.