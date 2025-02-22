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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Даже Швейцария готова отправить миротворцев в Украину

15:42 537

Швейцария может предоставить войска для будущей миротворческой миссии в Украине, если поступит соответствующая просьба.

Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли.

«Предположительно, мы могли бы развернуть 200 солдат в течение 9-12 месяцев», - заявил Зюссли газете SonntagsBlick.

Он также подчеркнул, что разговоры об отправке миротворцев носят сейчас исключительно гипотетический характер, так как еще не ясно, как будет дальше развиваться полномасштабная война.

«Мира пока нет, и от Организации Объединенных Наций не поступало никаких запросов», - сказал Зюссли.

Европа обсуждает возможность отправки миротворцев в Украину спустя три года после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что Британия готова разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.

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