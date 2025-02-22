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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Израиль расширяет операцию на Западном берегу: впервые за 20 лет введены танки

15:52 561

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении контртеррористической операции в северной части Западного берега реки Иордан, направив танковую дивизию в район Дженина.

Израильские танки окажутся здесь впервые с момента проведения операции «Защитная стена» в 2002 году.

По информации армейской пресс-службы, в операции участвуют Служба общей безопасности и пограничная полиция. «Силы ЦАХАЛ продолжают активные действия по пресечению терроризма на севере Самарии, расширяя наступательную активность в дополнительных деревнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пехотная бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» уже начали операции в нескольких деревнях близ Дженина, в то время как танковая дивизия будет действовать непосредственно в Дженине.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что около 40 тыс. палестинцев покинули лагеря беженцев в Дженине, Тулькарме и Нур-Шамс. «Сейчас в этих лагерях нет мирных жителей», — сказал он. Кац добавил, что военнослужащие должны готовиться к «продолжительному пребыванию» в этих районах и «не допустить возвращения жителей».

Операция израильской армии, получившая название «Защитная стена», была проведена в марте 2002 года. Тогда военнослужащие ЦАХАЛ вошли во все палестинские города на Западном берегу, включая административную столицу Палестины Рамаллу, где заблокировали резиденцию тогдашнего лидера Ясира Арафата. Власти Израиля утверждали, что операция стала ответом на серию терактов, включая взрыв в отеле «Парк», где подорвался террорист-смертник из движения ХАМАС.

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