В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки

Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых улицах и проспектах Баку произошли дорожно-транспортные происшествия, что привело к заторам на дорогах. Представитель Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджана Омар Хыдыров сообщил, что совместно с дорожной полицией принимаются меры для их устранения и восстановления движения транспорта.

Из-за скользкой дороги в Бинагадинском районе в направлении поселка Баладжары, недалеко от Международного автовокзала и Бакинской кольцевой дороги, произошли аварии, ставшие причиной пробок. Еще одно ДТП зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева, напротив стадиона ASK Arena, в направлении центра.