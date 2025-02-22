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В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки

Ульвия Худиева
16:16 836

Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых улицах и проспектах Баку произошли дорожно-транспортные происшествия, что привело к заторам на дорогах.

Представитель Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджана Омар Хыдыров сообщил, что совместно с дорожной полицией принимаются меры для их устранения и восстановления движения транспорта.

Из-за скользкой дороги в Бинагадинском районе в направлении поселка Баладжары, недалеко от Международного автовокзала и Бакинской кольцевой дороги, произошли аварии, ставшие причиной пробок.

Еще одно ДТП зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева, напротив стадиона ASK Arena, в направлении центра.

Также затруднено движение на трассе Баку - Сумгаит в обоих направлениях.

Высокая плотность движения автотранспорта наблюдается и в Наримановском районе на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, в направлении станции метро «20 Января».

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