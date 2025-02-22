В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки
Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых улицах и проспектах Баку произошли дорожно-транспортные происшествия, что привело к заторам на дорогах.
Представитель Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджана Омар Хыдыров сообщил, что совместно с дорожной полицией принимаются меры для их устранения и восстановления движения транспорта.
Из-за скользкой дороги в Бинагадинском районе в направлении поселка Баладжары, недалеко от Международного автовокзала и Бакинской кольцевой дороги, произошли аварии, ставшие причиной пробок.
Еще одно ДТП зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева, напротив стадиона ASK Arena, в направлении центра.
Также затруднено движение на трассе Баку - Сумгаит в обоих направлениях.
Высокая плотность движения автотранспорта наблюдается и в Наримановском районе на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка, в направлении станции метро «20 Января».