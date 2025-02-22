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Президент Польши прождал Трампа почти час, чтобы поговорить 10 минут

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16:55 1703

Президент Польши Анджей Дуда ждал встречи с президентом США Дональдом Трампом за дверью почти час, сообщают СМИ.

Кадры, как польский лидер ожидает встречи с Трампом за закрытыми дверями, позже распространились в соцсетях.

Встреча лидеров двух стран состоялась в окрестностях Вашингтона на полях конференции CPAC и продлилась чуть болеее 10 минут.

Хотя планировалось, что они пообщаются в течение часа, им удалось поговорить всего несколько минут, пишет Notes From Poland. «Встреча Дуды и Трампа должна была начаться в 19:30 по польскому времени (13:30 в Вашингтоне, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент США должен был выступить на заседании CPAC. Однако, хотя польский президент прибыл по расписанию, отъезд Трампа из Белого дома был отложен. К моменту начала их встречи, незадолго до 8:30 вечера по польскому времени, у них оставалось всего несколько минут», - пишет издание.

По словам Анджея Дуды, во время короткой встречи он сказал Дональду Трампу, что присутствие США в Польше и Центральной Европе должно быть усилено. «Я сказал, что безопасность Польши и Центральной Европы должна быть усилена, но он ответил, что мне, как одному из самых надежных союзников, не стоит волноваться», - добавил польский президент.

Дуда отказался комментировать, обсуждал ли он недавний острый обмен заявлениями между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что у него сложилось впечатление, что президент США был заинтересован в том, чтобы «сделать Украину сильнее, в том числе с помощью экономических связей».

После встречи с Трампом Дуда заявил журналистам, что «без американской поддержки Украина не выживет в войне с Россией». Президент Польши утверждает, что американский президент хочет положить конец кровопролитию в Украине. Польский лидер считает, что России нельзя позволить победить Украину, но «возникает вопрос, как положить конец войне».

Дуда также подчеркнул, что для него самое главное - чтобы «война закончилась справедливым миром, который будет длиться долго». Он добавил, что речь идет о гарантии того, что «война не вернется и что Россия больше ни на кого не нападет».

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