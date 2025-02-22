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ЧП с российскими самолетами

17:07 1722

Два самолета российских авиакомпаний столкнулись с техническими неисправностями в воздухе.

По сообщению российских СМИ, первый инцидент произошел утром 23 февраля. Лайнер авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Минеральные Воды — Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета. Самолет вернулся в авиагавань в 06:11 по московскому времени (07:11 по Баку).

Второе ЧП случилось с самолетом авиакомпании Nordwind, совершавшим рейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба). Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, решение было принято из-за отказа двигателя.

Экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт Пулково для обеспечения безопасности полета.

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