Российская ракета разрушила храм
17:25 993
В Кривом Роге под ночной российский обстрел попал храм первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви, сообщает «РБК-Украина».
Настоятель храма заявил СМИ, что одна из ракет попала прямо в здание церкви, и восстановлению оно не подлежит.
Ранее сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
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