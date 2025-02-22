Российская ракета разрушила храм

В Кривом Роге под ночной российский обстрел попал храм первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви, сообщает «РБК-Украина».

Настоятель храма заявил СМИ, что одна из ракет попала прямо в здание церкви, и восстановлению оно не подлежит.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погиб один человек, еще пятеро получили ранения.