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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Талибы разрешили женской радиостанции возобновить работу

очевидное - невероятное
17:33 397

«Талибан» снял запрет на работу единственной в Афганистане женской радиостанции Radio Begum, трансляцию которой ранее запретил из-за сотрудничества с иностранным СМИ.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство информации и культуры страны.

Radio Begum возобновит работу после почти трехнедельного перерыва. В начале февраля «Талибан» распорядился приостановить работу радиостанции, сославшись на «несанкционированную передачу» ее контента и программ зарубежному телеканалу.

Как пишет AP, в сообщении Министерства информации и культуры «Талибана» говорится, что радиостанция «неоднократно» просила разрешить возобновить работу. Распоряжение о приостановке работы было снято после того, как редакция радио взяла на себя «обязательства перед властями». Радиостанция обязана будет вести вещание «в соответствии с принципами журналистики и правилами Исламского Эмирата Афганистан», сообщили в министерстве.

Radio Begum начало работать за полгода до того, как «Талибан» захватил власть в Афганистане, — в Международный женский день в 2021 году. Контент станции полностью производят женщины. Его также распространяет спутниковый канал Begum TV, который работает из Франции. Он транслирует образовательные программы, которые охватывают афганскую школьную программу с седьмого по двенадцатый класс: талибы запретили образование для девочек после шестого класса.

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