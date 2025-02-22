Задача Зеленского: закончить войну в этом году

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме «Украина. Год 2025», посвященном третьей годовщине начала войны РФ против Украины.

По его словам, для этого необходима вовлеченность США, чтобы мир был «стабильным и справедливым».

«Мы нуждаемся в дальнейшем давлении на РФ, увеличении цены российской агрессии. Мы работаем над четкими инструментами - санкции, замороженные активы. Чрезвычайным инструментом также выступает цена на нефть», - сказал глава МИД Украины.

Сибига отметил, что Украина имеет шанс завершить войну в текущем году: «Шанс в этот сложный, турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины».