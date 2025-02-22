USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова

18:08 487

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что с 2022 года украинские спецслужбы обнаружили 102 агентурные сети россиян.

Как сообщают украинские СМИ, Малюк на форуме «Украина. Год 2025» рассказал об одной агентурной сети, которая готовила теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве. По его словам, россияне хотели подорвать взрывные устройства в местах, где были легковоспламеняющиеся смеси. Он отметил, что спецслужбам Украины удалось сработать на опережение и предотвратить их планы.

Также, по словам Малюка, россияне планировали покушение на него и главу ГУР Украины Кирилла Буданова на Пасху 2024 года.

«У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, кто планировал ликвидировать нашего Верховного главнокомандующего, президента Украины», - заявил Малюк.

По его словам, россияне непрерывно пытаются работать с помощью агентов, однако глава СБУ не может рассказать детали. Малюк заверил, что оперативная обстановка в Украине полностью контролируется.

В марте 2024-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на его жизнь с 2022 года было совершено более десяти покушений.

Главный разведчик Украины рассказал о «страшной ошибке» россиян
Главный разведчик Украины рассказал о «страшной ошибке» россиян
18:32 5
Идет процесс экстрадиции из Баку особо опасного гангстера
Идет процесс экстрадиции из Баку особо опасного гангстера фото
18:18 525
Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова
Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова
18:08 488
Задача Зеленского: закончить войну в этом году
Задача Зеленского: закончить войну в этом году
17:42 889
Похороны Хасана Насраллы. Истребители Израиля в небе над Бейрутом
Похороны Хасана Насраллы. Истребители Израиля в небе над Бейрутом обновлено 16:30
16:30 3474
В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки
В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки
16:16 3031
Кремль: Путин и Трамп «выдающиеся», а территории Украины останутся у России
Кремль: Путин и Трамп «выдающиеся», а территории Украины останутся у России
14:30 3920
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента: все еще актуально
00:27 8073
Украина отвергла предложение США
Украина отвергла предложение США
11:05 8264
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос; все еще актуально
22 февраля 2025, 22:40 9505
Москва опровергает заявление Трампа
Москва опровергает заявление Трампа
14:50 4189

ЭТО ВАЖНО

Главный разведчик Украины рассказал о «страшной ошибке» россиян
Главный разведчик Украины рассказал о «страшной ошибке» россиян
18:32 5
Идет процесс экстрадиции из Баку особо опасного гангстера
Идет процесс экстрадиции из Баку особо опасного гангстера фото
18:18 525
Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова
Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова
18:08 488
Задача Зеленского: закончить войну в этом году
Задача Зеленского: закончить войну в этом году
17:42 889
Похороны Хасана Насраллы. Истребители Израиля в небе над Бейрутом
Похороны Хасана Насраллы. Истребители Израиля в небе над Бейрутом обновлено 16:30
16:30 3474
В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки
В Баку снегопад: скользкие дороги, аварии, пробки
16:16 3031
Кремль: Путин и Трамп «выдающиеся», а территории Украины останутся у России
Кремль: Путин и Трамп «выдающиеся», а территории Украины останутся у России
14:30 3920
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера
С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера по следам президента: все еще актуально
00:27 8073
Украина отвергла предложение США
Украина отвергла предложение США
11:05 8264
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?
Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией? еще один вопрос; все еще актуально
22 февраля 2025, 22:40 9505
Москва опровергает заявление Трампа
Москва опровергает заявление Трампа
14:50 4189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться