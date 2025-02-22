Спецслужбы Украины: россияне готовили убийство Зеленского и Буданова

Как сообщают украинские СМИ, Малюк на форуме «Украина. Год 2025» рассказал об одной агентурной сети, которая готовила теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве. По его словам, россияне хотели подорвать взрывные устройства в местах, где были легковоспламеняющиеся смеси. Он отметил, что спецслужбам Украины удалось сработать на опережение и предотвратить их планы.

Также, по словам Малюка, россияне планировали покушение на него и главу ГУР Украины Кирилла Буданова на Пасху 2024 года.

«У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, кто планировал ликвидировать нашего Верховного главнокомандующего, президента Украины», - заявил Малюк.

По его словам, россияне непрерывно пытаются работать с помощью агентов, однако глава СБУ не может рассказать детали. Малюк заверил, что оперативная обстановка в Украине полностью контролируется.

В марте 2024-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на его жизнь с 2022 года было совершено более десяти покушений.