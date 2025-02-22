Матч Премьер-лиги отменен из-за снегопада

Главный арбитр матча Рауф Джаббаров принял данное решение, проинспектировав поле. Профессиональная футбольная лига сообщает, что еще сегодня утром стадион в Зиря был готов к проведению игры. Однако снег, выпавший в течение дня, вынудил принять решение об отмене встречи.

Чуть ранее в Шемахе все же состоялся матч между местной командой и «Туран-Товузом». Гости выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Соузы на 30-й минуте.

Матч не транслировался по телевидению, так как сотрудники телеканала CBC Sport не смогли добраться до Шемахи из-за снежной погоды. На матче не работал и VAR.

Напомним результаты других матчей 24-го тура:

«Нефтчи» - «Сумгаит» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабаил» - 0:0, «Карабах» - «Сабах» - 1:1.

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