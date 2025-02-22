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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Идет процесс экстрадиции из Баку особо опасного гангстера

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Отдел информации
18:18 529

В Баку проходит процесс экстрадиции одного из самых разыскиваемых и опасных преступников Индии – Майанка Сингха, арестованного в декабре прошлого года.

Он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами штата Джаркханд год назад. По данным индийских СМИ, спецслужбы Джаркханда при поддержке центральных органов представили в суд Баку доказательства, необходимые для проведения экстрадиции. На их основании суд признал его особо опасным преступником и вынес решение о передаче Индии. Однако гангстер обжаловал данный приговор.

Сообщается, что Интерпол активно сотрудничает со специальными службами штата Джаркханд и центральными правоохранительными органами Индии в вопросе его экстрадиции.

У Нью-Дели есть с Баку действующий договор об экстрадиции, который, как ожидается, поможет процессу.

Представитель управления полиции Джаркханда по борьбе с организованной преступностью Ришабх Джа заявил, что все необходимые документы уже переданы азербайджанской стороне. Индия, по его словам, тесно координирует действия с азербайджанской полицией и местным бюро Интерпола.

Джа отметил, что передача Сингха индийским властям поможет правоохранительным органам за пределами Джаркханда, так как он был ключевой фигурой в сети поставок оружия и финансирования одного из известных гангстеров штата – Амана Саава, который в настоящее время находится в заключении.

До ареста Майанк Сингх вел роскошный образ жизни и активно демонстрировал его в социальных сетях, публикуя фотографии с оружием. На протяжении пяти лет он терроризировал предпринимателей в Джаркханде, требуя с них дань, однако полиции не удавалось установить его личность. Лишь год назад было выяснено, что за именем Майанка Сингха скрывается уроженец Раджастхана по имени Сунил Мина.

После его идентификации полиция и спецслужбы начали масштабную операцию. В Раджастхане были размещены плакаты с его изображением, началось отслеживание его движимого и недвижимого имущества. В результате власти выяснили, что гангстер использовал преступные доходы для приобретения элитных автомобилей и нового дома. В рамках операции в Раджастхане также были арестованы его активы.

Параллельно правоохранительные органы аннулировали его паспорт и объявили в международный розыск. Интерпол выпустил «красное уведомление» на его арест, что привело к задержанию гангстера в декабре прошлого года в Баку.

Сунил Мина является другом детства и одним из лидеров банды еще одного известного преступника – Лоуренса Бишноя, который в настоящее время находится в заключении. Один из членов этой банды, Сачин Бишной, был арестован в Азербайджане в 2023 году и экстрадирован в Индию. Для организации экстрадиции в Баку были направлены сотрудники индийских спецслужб и полиции.

Сунила Мина неоднократно арестовывали в Индии, после чего он сбежал в Малайзию, откуда продолжил свою криминальную деятельность. Он вымогал деньги у бизнесменов с применением угроз. Те, кто отказывался платить, подвергались нападениям со стороны вооруженных подельников гангстера.

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