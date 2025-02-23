Главный разведчик Украины рассказал о «страшной ошибке» россиян

«Почему страшную? Потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это полный провал их разведывательных служб, которые, в свою очередь, базировались на данных агентуры, работавшей здесь, в Украине. По факту просто списывались огромные средства на это», - цитирует УНИАН Буданова.

По его словам, основываясь на ложной информации, российские аналитики делали «ненормальные выводы», которые привели к тому, что уже три года продолжается полномасштабная война, в то время как россияне думали захватить Украину за 3-10 суток.

Также начальник украинской военной разведки добавил, что РФ «не отказывается от своей стратегической цели в войне с Украиной. К сожалению, надо будет с этим жить. То, что им это не удается - это очевидно, поскольку война длится уже почти 11 лет. Продвижение есть, но темпы совершенно не такие, которые они себе ставили целью. Проблемы есть у них, есть у нас, но не надо отчаиваться».