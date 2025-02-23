Финляндия не откроет границу с Россией

Финляндия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«Граница останется закрытой. У нас есть основания полагать, что Россия может вновь использовать миграцию как инструмент давления», — сказал глава Минобороны Финляндии в интервью изданию Keskisuomalainen.

Он также сообщил о необходимости ужесточить контроль в сферах безопасности границ, телекоммуникации и недвижимости.

Граница между Финляндией и Россией закрыта решением финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища.