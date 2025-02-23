Азербайджан завоевал полный комплект медалей на Кубке мира в Баку

В Баку завершился Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Азербайджанские спортсмены завоевали три медали - золото, серебро и бронзу.

В мужском финале по тамблингу золото и серебро завоевали соответственно Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев. Адиль в заключительном финале получил от судей 29,400 балла, а Тофик Алиев - 29,100. Бронза у россиянина Сергея Финиченко.

В женском финале в прыжках на батуте участница Олимпиады в Париже Сельджан Махсудова заняла 4-е место.

В женских синхронных прыжках Махсудова в дуэте с Шафигой Гумбатовой также стали четвертыми.

В шаге от бронзы остановился и мужской дуэт Мехти Алиев - Ниджат Мирзоев.

Закрывал Кубок мира финал смешанных синхронных пар. Сельджан Махсудова в паре с Али Нифталиевым завоевали бронзу. Их результат - 47,990. Золото у пары из США, серебро у спортсменов из Узбекистана.