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Зеленский готов уйти в отставку

18:48 3120

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить занимаемую должность ради мира в стране.

Об этом он заявил, выступая 23 февраля на пресс-конференции на форуме «Украина. Год 2025» в Киеве. Его слова приводят украинские СМИ.

«Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Вторая история – могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу (говорю), чтобы долго об этом не говорить. Я не собираюсь быть у власти десятилетия», — заявил Зеленский.

Выборы президента Украины должны были пройти в апреле 2024 года, но Конституция Украины запрещает проводить избирательные кампании во время войны.

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