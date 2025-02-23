Зеленский готов уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить занимаемую должность ради мира в стране.

Об этом он заявил, выступая 23 февраля на пресс-конференции на форуме «Украина. Год 2025» в Киеве. Его слова приводят украинские СМИ.

«Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Вторая история – могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу (говорю), чтобы долго об этом не говорить. Я не собираюсь быть у власти десятилетия», — заявил Зеленский.

Выборы президента Украины должны были пройти в апреле 2024 года, но Конституция Украины запрещает проводить избирательные кампании во время войны.