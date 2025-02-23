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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

На оккупированных землях Украины есть полезные ископаемые на $350 млрд

так заявила министр экономики
18:57 959

На захваченных Россией территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время форума «Украина. Год 2025».

По ее словам, среди этих полезных ископаемых есть и критически важные для страны.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко

Накануне Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы «постараться вернуть вложенные в Украину деньги». Он утверждает, что Вашингтон выделил Украине 350 млрд долларов. «Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, и все, что сможем получить», — сказал Трамп.

На том же форуме «Украина. Год 2025» глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не отказывался от соглашения с США. «У нас идет нормальный рабочий процесс», — сказал Ермак.

По его словам, Украина и США запланировали следующий раунд переговоров по соглашению об использовании украинских природных ресурсов, который начнется 23 февраля.

Как отметил Ермак, Украина рассматривает американские и европейские инвестиции в добычу полезных ископаемых «как определенный элемент гарантий безопасности».

Он добавил, что соглашение, которое потенциально может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины, а также «должно быть интересным для наших партнеров».

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