Сборная Азербайджана завершила исторический отбор на Кубок мира с одной победой
19:11 526
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела заключительный матч в отборочном турнире Кубка мира-2027.
В Баку подопечные Тахира Бахшиева принимали Ирландию. Гости победили со счетом 79:64.
Азербайджан завершил выступление с одной победой в шести матчах и займет 4-е место в группе после Швейцарии, Ирландии и Косово.
Наша команда впервые в своей истории играла в отборе на Кубок мира и смогла одержать историческую победу над Косово.
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