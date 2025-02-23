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Сборная Азербайджана завершила исторический отбор на Кубок мира с одной победой

Отдел спорта
19:11 526

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела заключительный матч в отборочном турнире Кубка мира-2027.

В Баку подопечные Тахира Бахшиева принимали Ирландию. Гости победили со счетом 79:64.

Азербайджан завершил выступление с одной победой в шести матчах и займет 4-е место в группе после Швейцарии, Ирландии и Косово.

Наша команда впервые в своей истории играла в отборе на Кубок мира и смогла одержать историческую победу над Косово.

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