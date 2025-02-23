Зеленский: «Я не подпишу то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев»

« Мы не должны признавать гранты долгами. Нравится это или не нравится. Я договаривался с Байденом и договаривался с Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Я благодарен Конгрессу. Это было присутствие двух партий и поддержка», - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Киеве. Его цитируют украинские СМИ.

Зеленский добавил, что любые другие условия предоставления поддержки должны обсуждаться отдельно, и украинская сторона готова к этому: «Если условие сегодня таково, что США, наши стратегические партнеры говорят, мы вам будем давать помощь, но вы должны ее вернуть. Нам нужна ваша помощь. И если ваши условия, что мы не дадим вам помощь, если вы не подпишете соглашение, то тогда понятно. Вопрос, сколько вы даете помощи? Десять миллиардов? Двадцать? Тридцать? Оружием? Готов все это обговорить с президентом Трампом, я это передал. У меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я готов. Они хотят прагматичную сделку? Отлично. Говорим прагматично».

По словам Зеленского, США предоставили Украине помощь за время полномасштабного вторжения РФ в размере $100 млрд, тогда как общие расходы на войну составили $320 млрд: «100 млрд помощи от Соединенных Штатов - не 500, не 350, не 250, не 700 - 100 - Украина получила, и мы за это очень благодарны. И счет этой войны на сегодня 320 млрд: 120 - Украина, 100 - Европа плюс партнеры другие, например Япония, около 15 млрд. И 100 - США. Так выглядит экономика этой трагедии».

«Там есть 1/2 такой элемент. Я его подчеркнул «красным», чтобы юристы его проговорили. То есть на каждый доллар от США Украина должна вернуть два. То есть простым языком это 100-процентный кредит. Они говорят, это же ваш фонд, мы им управляем 50/50. Нет, 100% права фонда за США. И если США проголосуют нам помощь в Конгрессе 50 млрд, мы должны вернуть с вами 1/2, то есть 100% на кредит», - заявил президент Украины, отметив, что таким образом Украине придется вернуть США 100 млрд долларов.

«Если это вынужденно и мы без этого не можем, то мы должны на это идти. Но у меня вопрос, когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии - они зарабатывают 100%. Я хочу диалога с Трампом. Я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», - подчеркнул глава государства.

Зеленский настаивает на включении гарантий безопасности от США в экономическом соглашении, и отмечает, что пока о них в проекте документа речь не идет: «От Трампа я очень хочу понимания друг друга, услышать, что происходит, какие гарантии безопасности нужны Украине… И гарантии безопасности от Трампа очень нужны».