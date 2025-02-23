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Зеленский не обижается на слова Трампа

19:45 697

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обижается за то, что президент США Дональд Трамп назвал его «диктатором», и заверил, что диктатором точно не станет.

На пресс-конференции Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, который назвал его «диктатором» из-за нежелания проводить выборы во время войны.

«Здесь нет возможности для эмоций. Я имею прагматический подход к отношениям с сегодняшней администрацией (США) и буду продолжать именно так. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова президента Трампа в мой адрес комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это так. Но для чего обижаться? Обижался бы на слово «диктатор» тот, кто есть диктатор. А так я это воспринимаю – ну что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент выбирал народ Украины. После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор», - цитирует его «Украинская правда».

Зеленский подчеркнул, что «не позволит» президенту РФ Владимиру Путину «быть у власти» на территории Украины.

Президент отметил, что для него важно, что о нем думают украинцы, так же, как для Трампа важно, что о нем думают американцы.

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