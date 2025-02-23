Премьер-министр Пакистана прилетел в Баку
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Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл 23 февраля с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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