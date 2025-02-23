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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Премьер-министр Пакистана прилетел в Баку

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20:01 318

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл 23 февраля с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

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