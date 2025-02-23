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Нетаньяху заговорил как Путин

20:17 1734

Израиль не допустит военного присутствия новых властей Сирии к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов арабской республики.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов.

«Мы не позволим силам организации «Хайат Тахрир аш-Шам» или новой сирийской армии войти на территорию к югу от Дамаска. Мы требуем полной демилитаризации на юге Сирии, включая провинции Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда», - сказал премьер Израиля.

По его словам, Израиль не позволит новым сирийским властям войти в зону к югу от Дамаска. «На юге Сирии проводится новая политика, — заявил он. — ЦАХАЛ не позволит враждебным силам обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии — отсюда до оси Эс-Сувейда - Дамаск — и будет действовать против любой угрозы».

Нетаньяху уверяет, что Израиль будет укреплять связи с «дружественным населением» на юге Сирии, уделяя особое внимание друзам.

«Армия обороны Израиля останется на горе Хермон и в буферной зоне на неопределенный период времени, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот, севера и всех жителей Государства Израиль», — добавил премьер-министр.

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